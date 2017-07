Rothschild pone al frente de su equipo en España al ex número dos de Economía

El que fuera número dos de Luis de Guindos entre los años 2014 y 2016, Íñigo Fernández de Mesa, asumirá la Presidencia de la división española de Rothschild & Co, una de las firmas de asesoría financiera más importantes del mundo, según han confirmado a lainformacion.com fuentes financieras. El ex secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y ex responsable del Tesoro Público durante la pasada legislatura se incorporó al grupo de la famila Rothschild el pasado mes de diciembre como 'senior advisor' del Área de Políticas Públicas