Rosell votaría sí a la independencia de Catalunya, pero si ganara el sí se iría

A nivel político, el expresidente del Barça ha dicho que si hubiera un reférendum por la independencia en Catalunya él votaría que "sí", aunque luego ha matizado sus planes. "Pero si el resultado final es que sí, yo me iría de Catalunya", ha contado Rosell. "Si el resultado final es que no, me quedo en Catalunya. ¿Soy o no soy independentista? Así es como pienso yo".