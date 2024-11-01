·
11
meneos
208
clics
ROSALÍA - Berghain (Official Video) feat. Björk & Yves Tumor
Nuevo video musical de Rosalía con la colaboración de Björk.
rosalía
björk
yves tumor
9
2
5
K
90
ocio
12 comentarios
9
2
5
K
90
ocio
#7
Supercinexin
Una artista como la copa de un pino.
2
K
35
#11
asbostrusbo
#7
o como las raízes de un chopo muerto
0
K
7
#9
Alakrán_
#3
A ver, con el flamenco no se llena la olla, tiene que diversificar.
Estoy muy de acuerdo, esas uñas me dan una grima...
0
K
11
#2
Alakrán_
Tenía ganas de ver qué sacaba Rosalía, por ser una cantante valiente y sin miedo a salirse de su zona de confort... Me esperaré al resto del disco porque está canción no es que haya sido muy de mi agrado.
0
K
11
#3
meroespectador
#2
Con que deje atrás el reguetón y se haya cortado las uñas, a mi ya me gusta.
0
K
7
#12
FueraSionistasdeMeneame
Me quedo con la de Ano
0
K
10
#1
meroespectador
No deja indiferente
0
K
7
#4
asbostrusbo
#1
a mí si.
5
K
33
#6
meroespectador
*
#4
Y sin embargo aquí estas comentando.
3
K
46
#10
asbostrusbo
#6
pozi. Me sorprendió Björk colaborando con Rosalía
Son tiempos difíciles
0
K
7
#8
hecho
#4
Y sin acento
0
K
9
#5
Mixtape96
#1
es un cambio radical desde su último disco. En el anterior, casi todas sus canciones estaban grabadas con 3 o 4 instrumentos.
Pasar de eso a una orquesta, es un gran cambio. A ver qué tal el disco completo.
1
K
26
