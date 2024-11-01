edición general
11 meneos
208 clics

ROSALÍA - Berghain (Official Video) feat. Björk & Yves Tumor  

Nuevo video musical de Rosalía con la colaboración de Björk.

| etiquetas: rosalía , björk , yves tumor
9 2 5 K 90 ocio
12 comentarios
9 2 5 K 90 ocio
Supercinexin #7 Supercinexin
Una artista como la copa de un pino.
2 K 35
asbostrusbo #11 asbostrusbo
#7 o como las raízes de un chopo muerto
0 K 7
Alakrán_ #9 Alakrán_
#3 A ver, con el flamenco no se llena la olla, tiene que diversificar.
Estoy muy de acuerdo, esas uñas me dan una grima...
0 K 11
Alakrán_ #2 Alakrán_
Tenía ganas de ver qué sacaba Rosalía, por ser una cantante valiente y sin miedo a salirse de su zona de confort... Me esperaré al resto del disco porque está canción no es que haya sido muy de mi agrado.
0 K 11
meroespectador #3 meroespectador
#2 Con que deje atrás el reguetón y se haya cortado las uñas, a mi ya me gusta.
0 K 7
FueraSionistasdeMeneame #12 FueraSionistasdeMeneame
Me quedo con la de Ano
0 K 10
meroespectador #1 meroespectador
No deja indiferente
0 K 7
asbostrusbo #4 asbostrusbo
#1 a mí si.
5 K 33
meroespectador #6 meroespectador *
#4 Y sin embargo aquí estas comentando.:-*
3 K 46
asbostrusbo #10 asbostrusbo
#6 pozi. Me sorprendió Björk colaborando con Rosalía


Son tiempos difíciles
0 K 7
#8 hecho
#4 Y sin acento
0 K 9
Mixtape96 #5 Mixtape96
#1 es un cambio radical desde su último disco. En el anterior, casi todas sus canciones estaban grabadas con 3 o 4 instrumentos.

Pasar de eso a una orquesta, es un gran cambio. A ver qué tal el disco completo.
1 K 26

menéame