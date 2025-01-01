Roger Waters: música, arte y resistencia frente a la injusticia (inglés,español)  

Música y arte se suman a la denuncia y reflexión sobre las luchas que marcan nuestro tiempo. Conversamos con Roger Waters, legendario músico y activista, en un diálogo profundo que trasciende su trayectoria artística para explorar los desafíos globales, la resistencia frente a la opresión y el compromiso con la justicia. Waters, reconocido por su voz crítica y su solidaridad con las causas más urgentes, comparte experiencias, convicciones y llamados a la acción en defensa de Palestina y de todos los pueblos que enfrentan agresiones e injusticia