Rodrigo Lanza, antifascismo y 'prietas las filas': adiós al pensamiento crítico

La RAE define antifascismo como "tendencia contraria al fascismo". Punto. Es una definición concisa y general, que requiere acudir al término antagónico si se quiere conocer su significado. La descripción, en cualquier caso, no dice nada sobre agredir a nazis. Y no lo hace porque esa violencia acercaría al fascismo a quien la ejecuta. Hoy, sin embargo, el concepto se ha desvirtuado y no son pocos los que entienden que el buen antifascista, el verdadero, el de pura cepa, necesariamente debe prodigarse en la caza de fachas.