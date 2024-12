El rodaje de Masters del universo detrás de las cámaras  

Masters del universo (Masters of the Universe) es una película de acción y fantasía estrenada en 1987, dirigida por Gary Goddard y basada en la popular franquicia de juguetes de Mattel, así como en la serie de dibujos animados "He-Man and the Masters of the Universe" (He-Man y los amos del Universo).El film está protagonizado por Dolph Lundgren como He-Man y Frank Langella como Skeletor en los papeles protagonistas, completando el reparto principal Courteney Cox (Julie Winston), James Tolkan (Detective Hugh Lubic)...