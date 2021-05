Robles acusa a Marruecos de "chantaje" y de "usar a menores" en Ceuta

Margarita Robles, ministra de Defensa: "Con España no se juega. Marruecos tendrá que reconsiderar lo que ha hecho poniendo en riesgo la vida de menores" . "No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras". Según la ministra "Marruecos es un país vecino, amigo, y tiene que reconsiderar lo que ha hecho en los últimos días" ya que "no solo se lo ha hecho a España, sino a la Unión Europea (UE).