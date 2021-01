Robinhood niega las afirmaciones de que vendió acciones de GameStop sin que los dueños lo ordenaran (ENG)

No, Robinhood le dice a The Verge , no vendió acciones completas de GameStop, AMC y otras acciones de moda sin el permiso de sus comerciantes. Eso contradice las historias de doce personas que hablaron con The Verge, diciendo que la aplicación vendió inesperadamente sus participaciones en algunas de estas empresas. Un gran número de usuarios de Robinhood expresaron su sorpresa en las redes sociales hoy porque la aplicación estaba vendiendo sus apuestas, y localizamos a una docena de ellos. Estos comerciantes no creían que hubieran provocado la