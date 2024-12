Roberto Muñoz Bolaños: «La historia oficial del 23F estuvo bien para 1981, pero cuarenta años después hace aguas»

Las conversaciones filtradas de Juan Carlos con Bárbara Rey, aunque no se pudo escuchar la conversación completa, recogían palabras sobre el general Armada, condenado por el 23F, que han abierto la caja de los truenos con respecto a lo que se conoce y lo que no sobre el golpe de Estado. Sobre este episodio, abundan por desgracia las versiones inductivas, cuentan con la conclusión, pero no con los hechos que la respalden.