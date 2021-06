La noticia está calando hondo entre los fieles a la banda más siniestra de la historia de la música. The Cure lleva anunciando nuevo disco desde hace una década, o más. Álbum que no llega nunca. Ahora otro posible anuncio: ¿será realmente el último de la banda? Lo ha dejado caer su líder, pero hasta que ese nuevo trabajo no vea la luz, poco me creo...