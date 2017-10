Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en rueda de prensa, cree que "estamos a tiempo" para aplicar el 155 de la Constitución porque "faltan 72 horas" de la declaración unilateral de independencia. "No se me ocurre ni un sólo político demócrata que se pueda oponer a las urnas". La propuesta de Rivera es la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas tras la intervención de la autonomía catalana. "Creo que si se presenta Puigdemont no va a ganar las elecciones. Tendríamos o nueva presidenta, Arrimadas, o nuevo presidente, Junqueras",