Rivera insta a Cifuentes a no hacer "victimismo" y a dar explicaciones sobre las acusaciones de la UCO

"Lo que hay que hacer es dar explicaciones políticas, no esconderte, no hacer victimismo, que es muy viejo, y dar la cara". ha confiado en que PSOE y Podemos respalden la petición de Ciudadanos para que Cifuentes comparezca urgentemente en la Asamblea, o ella acuda voluntariamente. "Una persona que lleva 25 años en el partido, si no sabía nada sería preocupante que no se enterase de nada, y si lo sabía sería igual o más grave". ha dejado claro que "uno no puede poner la mano en el fuego por nadie".