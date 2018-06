Rivera hace un año: "Quien piense en terceras elecciones no merece ser presidente del país nunca"  

El líder de Ciudadanos ha tenido tiempo para una crítica a Iglesias, que ha intervenido justo antes de Rivera: "somos los del sí a las reformas de este país, las reformas no se ponen en marcha gritando”. Además, se ha disculpado por el fracaso anunciado en la votación de este viernes, afirmando que “les pido perdón, porque aunque no soy el candidato de la investidura, me siento partícipe”, debido a su acuerdo con el Partido Popular.