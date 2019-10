Rivera en Barcelona: "Quiero ser presidente para meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país"

"No hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza que pueda frenar la ilusión de un proyecto como España", ha dicho Albert Rivera al inicio de su discurso en la Plaza Sant Jaume, en Barcelona, donde 1.700 personas con banderas catalanas, españolas y europeas han acudido al llamamiento de Ciudadanos "por la justicia y la convivencia" tras los graves disturbios de los días anteriores en la ciudad.