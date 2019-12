Risotadas contra Greta

La respuesta de los irresponsables es siempre la misma: burlarse de ella, de su peculiaridad mental (tiene el síndrome de Asperger), de su gesto tirando a ríspido, de su empeño en utilizar solo transportes no contaminantes, de todo lo que encuentran. ¿Por qué hay quien hace eso? Pues porque no tienen otra cosa a la que agarrarse. No pueden desmontar sus ideas, que se basan no en teorías sino en evidencias científicas. La jovencita será más o menos simpática, pero lo que dice es verdad.