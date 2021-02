La risa, la Iglesia y los mitos

A pesar de lo que se suele leer por las redes sociales, interpretando literalmente lo que no era más que el argumento de una novela de Umberto Eco, la risa no fue condenada ni mucho menos prohibida por la Iglesia; ni siquiera hay un documento con el que se regulara. Ahora bien, sí es cierto que en los monasterios y templos se criticaba y controlaba la llamada risa insana, aquella que no era por alegría o felicidad sino por burla, malicia o desprecio, porque degradaba al prójimo y a uno mismo.