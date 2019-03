El "rifirrafe" entre Jordi Évole y Mònica Terribas  

Mònica Terribas (Catalunya Ràdio) arrancó su programa especial el día que Puigdemont declaró la DUI con un "Bona tarda, ciutadans i ciutadanas de la República de Catalunya". Jordi Évole le hace una pregunta clara: ¿se siente engañada con lo que ahora están defendiendo en el juicio? "¿Yo he venido a Salvados a decir si me engañaron o no?", replica la periodista. Terribas asegura que lo que dijo "no es una cosa que no fuera cierta en aquel momento". "A mí me parece que la pregunta es pertinente", insiste Jordi Évole. "A mí me parece que no",