El rifirrafe de Echenique y Abascal en el Congreso: "Yo a los matones les mantengo la mirada"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha mantenido un rifirrafe dialéctico con Santiago Abascal durante el debate sobre el estado de alarma ante el COVID-19 después de que el líder de Vox arremetiera contra Echenique por la contratación irregular de su asistente. "No tenga duda de que no me he ido a ningún sitio. Yo a los matones les mantengo la mirada", ha zanjado el portavoz de Unidas Podemos, con esa contundente respuesta, dando a entender que los miembros de la formación de ultraderecha son unos matones.