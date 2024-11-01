De Riefenstahl a Rosalía: la estética como coartada

En Riefenstahl (2024), el documental dirigido por Andres Veiel, se derrumba uno de los mitos más tenaces del siglo XX: el de la artista inocente. Lejos de una hagiografía, Veiel entrega una crítica implacable construida desde el archivo: cartas privadas, fotografías inéditas, películas caseras, fragmentos de entrevistas y documentos personales revelan a una Riefenstahl hábil no solo en la composición estética, sino en la manipulación de su propia memoria.