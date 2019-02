Hoy Liliana y Said proponen el filme "Thelma y Louse". Fue escrito por Callie Kouri, dirigido por Ridley Scott, y protagonizado por Susan Sarandon y Geena Davis. La música original es de Hans Zimmer; pero también escucharán a Kelly Willis ("Little Honey"), Martha Reeves ("Wild Night"), Tony Childs ("House Of Hope"), Charlie Sexton ("Tennesee Plates"). ¡Bienvenidos a Vértigo!