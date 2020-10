La ridícula colección de los Rolling Stones de El País

Tengo la maldita costumbre de comprarme varios periódicos todos los días. Y hoy me ha sorprendido mi amigo el kiosquero , con este comentario: “Nos quieren meter los distribuidores de El País no se cuántos CDS de una nueva colección de los Rolling Stones, que están más vistos que el “Hola” . Estos de El País no dan ni una . No se dan cuenta de que los oyen en Spotify y nadie se compra un CD.Pero, ¿en que estarán pensando?.