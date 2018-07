Rick Astley : "Sentirte importante por cantar temas pop es un poco ridículo"

"Dentro de poco, volveré a no interesarle a nadie".Rick Astley alcanzó la fama mundial con su tema Never Gonna Give You Up (1987). Tras años desaparecido, el británico volvió a la música gracias a un fenómeno viral bautizado como rickrolling. El músico pasará por España presentado su nuevo trabajo, Beautiful Life (BMG, 2018), que publica el viernes. Astley actuará el 10 de octubre en la sala Barts de Barcelona y el día 12 en el Palacio Municipal de Congresos de la capital.