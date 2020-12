Richard Dawkins habla con la joven atea Rana Ahmad de Arabia Saudita, autora del nuevo libro Frauen dürfen hier nicht träumen (Las mujeres no tienen permitido soñar aquí). Hablan sobre la difícil situación de los ateos en Arabia Saudita y cómo ella y sus compañeros librepensantes, encontraron nuevas esperanzas y nuevas ideas a partir de una traducción no oficial de The God Delusion en árabe.