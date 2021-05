Ribó pide que se vacune a las personas de 73 años

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reclamado que "no se olvide" en el proceso de vacunación de las personas de 73 años. Al respecto, Ribó ha aseverado en su cuenta de Twitter: "Me parece perfecto que se comience a vacunar a los de menos de 50 años. Pero, por favor, no olvidéis vacunar también a los de 73 años. Ya estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme".