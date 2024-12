Riadas, coches y basura

En Grafitis para neandertales, Jorge Riechmann, proponía: “Respeta a tu interlocutor. No le digas por sistema lo que está deseando oír”. Así que tras la dana y en las puertas de un desastre ambiental ─y sanitario─ que afectará a toda la provincia y por extensión a toda la Comunidad, habremos de decirlo: nuestra sociedad vive escondiendo la basura debajo de los felpudos y esta riada se ha empeñado en barrerla, arrastrarla y amontonarla a la vista de todos en las plazas de nuestros pueblos y al alcance de nuestro olfato. Y no, no son las cañas.