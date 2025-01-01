Afirmando que la luminosa poción haría al país fuerte y vigoroso, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. emitió una orden el viernes dando instrucción a todos los estadounidenses de beber un misterioso líquido brillante. “Para combatir la epidemia de enfermedades crónicas en este país, es imperativo que cada hombre, mujer, y niño, tome un largo trago de este maravilloso brebaje", dijo Kennedy sosteniendo un frasco que emitía un brillo verde casi neón, asegurando que se añadiría al suministro de agua.