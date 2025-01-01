RFK Jr ordena que todos los estadounidenses beban un misterioso líquido brillante [ENG]

Afirmando que la luminosa poción haría al país fuerte y vigoroso, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. emitió una orden el viernes dando instrucción a todos los estadounidenses de beber un misterioso líquido brillante. “Para combatir la epidemia de enfermedades crónicas en este país, es imperativo que cada hombre, mujer, y niño, tome un largo trago de este maravilloso brebaje", dijo Kennedy sosteniendo un frasco que emitía un brillo verde casi neón, asegurando que se añadiría al suministro de agua.
No es culpa de la noticia de broma, quede claro, la culpa es de una realidad de chiste.
#2 Lo he puesto en la categoría Ocio, y en las etiquetas pone The Onion. Creo que con eso y la redacción que tiene ya debería ir bien. Por no hablar de la foto de la vista previa.
Deberias ser capaz, por ti mismo, de leer un texto y discernir si es una satira, una exageración, o una pieza informativa, nuestra incapacidad para ello alimentada a base de etiquetitas [ironic] y emoticonos jacarandosos es lo que ayuda a los bulos a propagarse. Puedo entender que haya dudas al respecto, pero una duda deberia siempre resolverse cogiendo el google y contrastando con otras fuentes, no asumiendo que es cierto porque lo dice la etiquetita "medio serio".
cc #1 #6 #7
Es que de verdad al principio era fácil, "si sonaba a locura comprueba"...ahora la sensación es que se puede jugar a "¿Verdad o coña?" Con la mitad de la realidad.
#6 tb es verdad, es como comenzar el chiste por el final.
Y aún así habrá momentos que digan: no podemos superarlo, tenemos que dar la noticia sin más
Ya van llegando