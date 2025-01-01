edición general
68 meneos
603 clics
RFK Jr ordena que todos los estadounidenses beban un misterioso líquido brillante [ENG]

RFK Jr ordena que todos los estadounidenses beban un misterioso líquido brillante [ENG]

Afirmando que la luminosa poción haría al país fuerte y vigoroso, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. emitió una orden el viernes dando instrucción a todos los estadounidenses de beber un misterioso líquido brillante. “Para combatir la epidemia de enfermedades crónicas en este país, es imperativo que cada hombre, mujer, y niño, tome un largo trago de este maravilloso brebaje", dijo Kennedy sosteniendo un frasco que emitía un brillo verde casi neón, asegurando que se añadiría al suministro de agua.

| etiquetas: rfk jr , poción , aceite de serpiente , the onion
41 27 3 K 474 ocio
20 comentarios
41 27 3 K 474 ocio
Comentarios destacados:    
karakol #8 karakol
The Onion han encontrado un filón inagotable con la caterva de cretinos que tienen en su gobierno.
3 K 69
#17 ivasar
#8 #13 pues no sé yo, estoy seguro que les pasa como a EMT: ¡un montón de veces les roban los chistes haciendo/diciendo cosas auténticamente estúpidas! Tenía que ser más sencillo cuando tenían todo libre para ellos... :palm: :roll:
1 K 19
TipejoGuti #2 TipejoGuti
¿Sería posible agregar un indicativo a las noticias de broma?
No es culpa de la noticia de broma, quede claro, la culpa es de una realidad de chiste.
3 K 50
themarquesito #1 themarquesito *
“En el pasado, los corruptos investigadores médicos han dudado de los poderes curativos de mi extraordinario y estimulante elixir, y los reguladores gubernamentales han hecho cuanto estaba en su poder para impedir que la gente lo ingiriese. Pero todo eso se acaba ahora. Pronto, cada estadounidense tragará este preparado médico único, sentirá su intensa quemazón en las paredes del esófago, y sabrá que sus propiedades restauradoras están haciendo efecto.”

#2 Lo he puesto en la categoría Ocio, y en las etiquetas pone The Onion. Creo que con eso y la redacción que tiene ya debería ir bien. Por no hablar de la foto de la vista previa.
6 K 73
skaworld #9 skaworld
#2 Tiene etiquetas de sobra, si lo remarca solo favorecemos a que se pierda aun mas algo muy muy muy importante y es tu capacidad para la lectura critica.

Deberias ser capaz, por ti mismo, de leer un texto y discernir si es una satira, una exageración, o una pieza informativa, nuestra incapacidad para ello alimentada a base de etiquetitas [ironic] y emoticonos jacarandosos es lo que ayuda a los bulos a propagarse. Puedo entender que haya dudas al respecto, pero una duda deberia siempre resolverse cogiendo el google y contrastando con otras fuentes, no asumiendo que es cierto porque lo dice la etiquetita "medio serio".


cc #1 #6 #7
2 K 40
TipejoGuti #10 TipejoGuti
#7 #1 me apunto lo de la categoría ocio.
Es que de verdad al principio era fácil, "si sonaba a locura comprueba"...ahora la sensación es que se puede jugar a "¿Verdad o coña?" Con la mitad de la realidad.
#6 tb es verdad, es como comenzar el chiste por el final.
0 K 11
AmericanJedi #12 AmericanJedi
#1 El único problema que soy capaz de ver es que todo, incluido la foto, podría confundirse bastante con la realidad, pero ahí está el encanto. :-D
2 K 41
elGude #6 elGude
#2 Se perdería la gracia del chiste.
2 K 25
#7 EISev
#2 categoría ocio, está bien etiquetada
1 K 23
sotillo #11 sotillo
#2 Este es el problema, que esta gente dice cosas todavía peores como si fuera cierto
0 K 11
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Honest Doctor Kennedy's Invigorating Potion. $1,99 Only!
2 K 46
ContinuumST #14 ContinuumST
#5 Just this week! ;)
0 K 16
#13 Shynea
The Onion ahora mismo debe decir: gracias por ponernoslo fácil xD

Y aún así habrá momentos que digan: no podemos superarlo, tenemos que dar la noticia sin más
1 K 30
ContinuumST #15 ContinuumST
¿Reanimator? :roll: xD
0 K 16
Ludovicio #18 Ludovicio
Yo he venido aquí solo a ver quién vota "errónea", "bulo" o "sensacionalista" una noticia de humor.

Ya van llegando :-D
0 K 12
Urasandi #3 Urasandi
¿Flubber?
0 K 11
Libelulo #4 Libelulo
Pues pensándolo bien, deberían de hacerlo en EEUU. Lo mismo y es bueno para el resto de la humanidad si es veneno.
0 K 8
Lenari #19 Lenari
Lo paradójico del asunto es que la administración demócrata (que es a la que defiende theonion) es muchísimo más partidaria de ordenar a la población el uso de medicamentos misteriorosos y apenas testeados
:roll:
xD
0 K 8
eldet #20 eldet
#19 si, si, cuentanos mas de esos medicamentos misteriosos :tinfoil:
0 K 6
#16 encurtido
Contiene electrolitos.
0 K 7

menéame