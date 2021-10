El Rey emérito siente que algunos amigos le han dado la espalda, según el libro "Mi Rey caido"

El Rey emérito quiere volver a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde agosto de 2020, donde se siente abandonado por algunos de sus amigos que le han dado la espalda, pero también es plenamente consciente de su situación y mantiene su deseo de no perjudicar a su hijo. "He perdido doce kilos", le cuenta el Rey emérito a Debray, que constata que este ya no tiene la cara hinchada por los medicamentos y tiene un aire saludable