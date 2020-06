Revilla para los pies a Pablo Motos por sus críticas a Fernando Simón: "Estás obsesionado"

El presentador reprochó hace unos días que “si Fernando Simón no recomendaba el uso de mascarillas, no estaba atendiendo a criterios sanitarios, sino a políticos”. Lo cierto es que la Organización Mundial de Salud, y no Fernando Simón, fue la que lanzó una recomendación, en febrero, a todos los países, asegurando que el uso de las mascarillas no era obligatorio y que principalmente solamente debían llevarlas personas contagiadas.