Revelan viaje secreto de Guaidó a EEUU y rol de Trump en golpe

La agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) ha hecho esta revelación en un informe publicado este sábado, indicando que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana —controlada por la oposición—, Juan Guaidó, quien se autoproclamó el miércoles como “el presidente encargado de Venezuela” preparó este plan golpista, en una gira secreta que realizó en diciembre de 2018 a EE.UU., Colombia y Brasil.