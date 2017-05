Se revela el nombre de la cantante de la melodía "Mercadooooooona"

La voz femenina de la sintonía que suena en los supermercados de Mercadona y que se limita a repetir ese nombre con dos entonaciones distintas es de la actriz Mamen García, popular por su intervención en "Escenas de matrimonio". Cuenta que "debió ser en el 86 o así, que solía hacer muchos jingles en un estudio, cuando era cantante del grupo Patxinger Z". Lamenta Mamen que "no se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no me habría forrado. No se cobran derechos de lo que se pone en supermercados".