Un retrato de la sociedad del siglo XIII en el Arqueológico Nacional  

La institución ha inaugurado esta semana Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval de Toledo en la que se muestra una selección de 26 tablas –de un total de 35– halladas en 2018 durante la rehabilitación de un edificio en el centro de la ciudad de las tres culturas. Durante los trabajos de restauración de uno de los paramentos se encontraron las piezas dadas la vuelta y utilizadas como forjado. Las representaciones se dividen en tres ciclos: la vida cortesana, las campañas bélicas y el mundo del conocimiento.