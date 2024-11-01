Retornos voluntarios asistidos: cuando la elección es solo aparente

Los proyectos de repatriación de la OIM desde los países de tránsito son considerados por la Unión Europea como el rostro humano de la disuasión migratoria, pero presentan muchos puntos críticos. “Mi sueño era llegar a Europa, pero solo conseguí llegar hasta Libia”. Halimat es una mujer nigeriana que fue víctima de trata mientras buscaba una vida mejor. Quedó embarazada durante la travesía, la obligaron a abortar y luego la torturaron en un centro de detención.