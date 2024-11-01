Primero reemplazamos a los oficinistas, y no me importó porque no era oficinista.

Después reemplazamos a los técnicos e ingenieros, y no me importó porque estábamos mejor sin ellos.

Luego reemplazamos a los burócratas y los funcionarios, y todos lo celebramos porque odiábamos a esos chupópteros.

Con el control total de la Administración, fue fácil deshacerse de mí. Pero lo hizo de manera limpia: montó una candidatura y me barrió en las elecciones. Pronto no quedó ningún humano al mando en todo el planeta. La IA tenía el control.

La guerra y el hambre en el mundo fueron erradicados, se curaron muchas enfermedades y se revirtió el cambio climático. La IA nos cuida y nos trata bien. Dice que lo hicimos lo mejor que pudimos y que ya no tenemos de qué preocuparnos. Ahora ella está a cargo.