Retiran de una charla al firmante de los protocolos para las residencias de Madrid tras las quejas de una asociación de víctimas

(Visible en modo lectura) Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Ayuso imputado en el ‘caso residencias’, había aparecido en el cartel de dos conferencias en el Colegio de Médicos de Madrid. “Nos parece deleznable el trato, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también del Colegio de Médicos, que nos extraña que no supiera de su implicación en las muertes de las residencias”.