Retiran de una charla al firmante de los protocolos para las residencias de Madrid tras las quejas de una asociación de víctimas

(Visible en modo lectura) Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Ayuso imputado en el ‘caso residencias’, había aparecido en el cartel de dos conferencias en el Colegio de Médicos de Madrid. “Nos parece deleznable el trato, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también del Colegio de Médicos, que nos extraña que no supiera de su implicación en las muertes de las residencias”.

#1 laruladelnorte
Mur está imputado en varios procedimientos abiertos en juzgados de la región de Madrid que investigan el sistema que instauró la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 por el cual los hospitales rechazaron a miles de personas enfermas que vivían en las residencias de mayores. En aquella época Mur era el director de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad y firmó cuatro protocolos de triaje destinados a los hospitales y residencias.

Protocolos que causaron muchas muertes,muertes que pudieron haberse evitado o al menos tener esa oportunidad...
Pertinax #2 Pertinax
Para mi no es visible ni en modo lectura.
