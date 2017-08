Resulta imposible darse de baja de Securitas Direct/Verisure

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Este es el aterrador relato de mi experiencia tras varios años bajo las garras de una organización que me manipuló para que no escapara y continuase siendo fiel a sus doctrinas. Finalmente vi la luz y logré abandonarla, pero no fue fácil. Ni rápido. Durante meses tuve que soportar amenazas y propuestas deshonestas. No soy el único. Miles de fieles como yo padecen las consecuencias en la sombra. Les animo a que sigan mi ejemplo y se liberen del yugo de Securitas Direct/Verisure.