La responsable del proyecto de smart city: «es que no nos lo creemos ni nosotros. No tiene ningún sentido, pero es lo que hay».

Tras publicar este vídeo me ha escrito la responsable del proyecto de smart city de una ciudad española y —por otro lado— un técnico que trabaja en el despliegue de otra «ciudad inteligente». Ella me dice: «Jaime, es que no nos lo creemos ni nosotros. No tiene ningún sentido, pero es lo que hay». Él me escribe: «[…] lo has clavado y aún así te quedas corto». Mientras tanto, el ministro de Transformación Digital (estudios: Derecho y Ciencias Políticas), preocupado por «el auge de la extrema derecha». ¡Nos hacemos trampas al solitario! …