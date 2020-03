Las residencias se quedan sin manos: Ayer murieron 3 y hoy 2, y están aquí los cuerpos

"No podemos más. En la planta de asistidos totales, donde están los usuarios que tienen alzhéimer u otras patologías que demandan atención completa, hay 18 residentes y una sola auxiliar. No nos da tiempo a hacer nada con ellos. Entramos a las habitaciones para marcarles el teléfono de sus familias y llaman llorando porque saben que hay muchas posibilidades de que no las vuelvan a ver. Esto que estamos viviendo es muy duro. Ayer murieron tres ancianos y hoy otros dos. Se han llevado a los hoy pero los tres de ayer siguen aquí (...) "