Rescatados más de 400 migrantes a bordo de diez embarcaciones frente a las costas de Libia

La Guardia Costera de las autoridades asentadas en el este de Libia han rescatado a más de 400 migrantes a bordo de diez embarcaciones que hicieron frente a "duras condiciones en el mar" frente a las costas del país, según ha confirmado la Media Luna Roja de la ciudad libia de Tobruk (este). El organismo ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que en total han sido rescatados 404 migrantes de "diferentes nacionalidades", antes de agregar que todos ellos han sido ya trasladados a tierra para recibir "primeros auxilios"