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La repugnante razón por la que Trump trata una guerra real como si fuera un videojuego (Eng)

La repugnante razón por la que Trump trata una guerra real como si fuera un videojuego (Eng)

Las tácticas extraordinarias y vergonzosas que la Administración Trump está empleando en su campaña contra Irán pretenden deshumanizar a todos los implicados, escribe Robert Fox

| etiquetas: trump , repugnante
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1 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Obviamente, solo puso las simulaciones en modo facil :shit:
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menéame