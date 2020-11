Ya he preguntado varias veces por qué OkDiario es el medio con más presencia en las teles. Nadie me ha respondido. Voy a cambiar la pregunta, ¿Por qué el "representante de la izquierda" en todas las teles es Antonio Carmona?. Carmona no solo está en Cuatro, no... como Carlos Cuesta y otra decena de colaboradores de OkDiario está en todas las teles a todas las horas.