Una reportera de Barça TV le pide a un aficionado culé que se quite la bandera de España para la entrevista  

"¿Te importa?", le dice la periodista del canal televisivo azulgrana tras pedirle que no muestre la bandera durante la entrevista. El aficionado accede, pero se la guarda detrás de la espalda, a lo que la entrevistadora insiste en que la deje en el suelo para que no se vea. Tras unos segundos en los que el hincha no entiende por qué no puede tener la bandera española detrás y la reportera sigue insistiendo en que la ponga en el suelo, al final el hombre da su brazo a torcer, la deja abajo y hace la entrevista. "Me buscas un lío", llegó a decir