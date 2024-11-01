REPARACIÓN (#FuturoImperfecto IV)

- Sujeta, aquí. Cuidado.
- Ya está. Ahora giro… ¿Así?
- Sí, muy bien. Sigue concentrado.
- No puedo dejar de pensar. Impresionante la des‑extinción de una especie, ¿verdad?
- Grandioso, ¡glorioso!
- Éticamente correcto, ¿cierto?
- Jamás debió haber extinciones. Lavamos un error que avergüenza a la humanidad. ¡Corregimos la historia!
- Sí, todos los casos de la historia fueron atroces en ese sentido. Pero sigo dudando si enfocamos bien nuestros esfuerzos.
- Debemos demostrar el concepto. Empezando por organismos simples.
- Sí, por supuesto. Pero… ¿tenía que ser la viruela? ¿en humanos?