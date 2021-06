El repago de las carreteras

Se supone que, por imposición de la UE (y SEOPAN, la patronal de las concesionarias), nos van a imponer los peajes en autovías para financiar su mantenimiento. Porque circular por las carreteras no puede salir gratis.

¿Gratis?

Vamos a desgranar cuánto pagamos en impuestos los usuarios de la red de carreteras pública:

Impuesto de Matriculación: 616 M€

IVA vehículos: 4.877 M€

Impuesto de Hidrocarburos: 12.264 M€

IVA combustible: 7.507 M€

Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (Circulación): 2.925 M€

Impuesto Transmisiones Patrimoniales (segunda mano a particular): 333 M€

IVA (segunda mano a profesional): 160 M€

Impuesto de Matriculación (segunda mano): 41 M€

Tasas DGT: 422 M€

======================

TOTAL = 30.888 M€

(y eso por no contar lo recaudado en multas por la DGT: 374 M€, y los ayuntamientos)

Ahora vamos a ver el capítulo de gastos. Por no alargarme (no tengo tiempo de más), me quedo sólo con el presupuesto de gastos del Ministerio de Transportes, etc (pg.98, resumen económico), a quien corresponde la titularidad de la mayoría de vías de alta capacidad que se pretenden gravar.

Creación de infraestructura de carreteras: 1.253 M€

Conservación y explotación de carreteras: 1.084 M€

Ordenación e inspección del transporte terrestre: 23 M€

Por supuesto, a estos gastos de construcción de nuevas carreteras y mantenimiento de las existentes, habrá que sumar los correspondientes a CCAA, deputaciones y ayuntamientos:

Para hacernos una idea, la Xunta de Galicia espera gastar en las carreteras de mi provincia 6,1 M€ al año en los próximos 4 ejercicios. Multiplicad por 50 y salen unos 300 M€, sobre ese orden de magnitud andará la cosa.

A Deputación de Ourense gastará en la conservación de las vías de su titularidad 2,8 M€. La inutilidad y corrupción multiplicada por 50= 140 M€.

Ourense es una provincia poco poblada pero bastante extensa y con muchos pequeños núcleos de población (el hábitat disperso del Norte) conectados por una densa red de carreteruchas. Seguramente el coste de mantener la red viaria sea menor al de Madriz, pero también superior al de Albacete, así que podemos tomarla como media aproximada.

Por lo tanto, a falta sólo de calcular el mantenimiento de las vías urbanas de titularidad municipal, la factura del mantenimiento de la red de carreteras de titularidad pública va por 2.800M€.

Insisto, compárese con los 30.888 M€ de recaudación anual que sale de los bolsillos de los automovilistas. Creo que hemos pagado con creces el derecho a transitar libremente por la red viaria pública, sin que nos añadan más cargas.

Ahora vosotros me diréis de dónde sale ese pretendido “déficit” (sea lo que sea lo que quieren decir con ese término) de 8.000 M€ que propone la patronal de las constructoras y concesionarias y reproducen los medios, para dejarnos claro que no nos podemos permitir quedarnos con los tramos de autopistas cuyas concesiones van venciendo, y deberíamos entregarlos de nuevo a la gestión privada (dentro de poco empezará la misma cantinela en los medios con las centrales hidroeléctricas).

Las carreteras están pagadas, repagadas y requetepagadas con el dinero que el Estado les sangra a sus usuarios, así que no vengan ahora queriendo introducir otra gabela más para recompensar a las constructoras que financian sus partidos, usando a Europa de excusa.

NOTA: Es falso que la UE obligue a poner peajes en las autovías. Lo de los peajes es algo que ha estado intentando el gobierno desde que el infame Ábalos asumió la cartera (para contentar a las constructoras que financian sus partidos, porque en sangrarnos bien que se ponen de acuerdo todos), mucho antes de que el coronavirus descoyuntase las cuentas públicas. La Comisión Europea lo que pide es un plan para restañar el déficit público, y el gobierno propuso, en el plan que remitió a Bruselas para recibir los fondos de recuperación, lo de los peajes en vías públicas. A la UE le da igual cómo lo hagamos, mientras corrijamos ese 10% de déficit en las cuentas públicas, y el gobierno tira por la vía tradicional, cobrando derechos de portazgo ¿Cómo la UE va a obligar a un sistema de pago por uso que sólo tiene otro país europeo (Portugal)? El resto, o se rigen por el sistema de vignette, o son gratuitas para vehículos ligeros.