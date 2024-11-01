Renuevan el 41 bis a Alfredo Cospito

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha decidido renovar el artículo 41bis para Alfredo Cospito. La medida, prevista para el 4 de mayo, fue notificada al abogado defensor Flavio Rossi Albertini y confirma la línea más dura posible: ni marcha atrás, ni revisión, ni duda. No es un tecnicismo. No es un trámite administrativo. Es una decisión política deliberada que debe llamarse por su nombre: venganza.