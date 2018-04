La renta básica universal tiene muchos problemas y no es solo por lo que ha pasado en Finlandia

El tema de la Renta Básica Universal (RBU) lleva varios años en boca de todos. Lo cierto es que este tipo de renta es una propuesta que surge de vez en cuando tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y todo el mundo miraba al experimento de Finlandia, primer país avanzado que hacía algo parecido. Sin embargo el proyecto no se va a expandir más allá. Pero el principal problema de la RBU no es este, el principal problema es que los números no cuadran.