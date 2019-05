Renfe no permite comprar billetes de forma anticipada para este verano

Renfe no permite comprar billetes de tren desde hace algunos días para ninguno de sus destinos con más de un mes de antelación, según las quejas que decenas de viajeros han expresado a través de las redes sociales. Así, cuando se intenta comprar un billete para ese mes, la web de Renfe muestra invariablemente el aviso: “El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias”.