Renfe admite que no ha vendido nunca un billete a través de su página web

A pesar de que ha habido intentos y en alguna ocasión se ha estado cerca, Renfe ha admitido hoy que no ha vendido nunca un billete a través de su página web. “Hemos tenido gente interesada en comprar, pero al final por hache o por be la venta no se ha materializado”, aseguran desde la operadora ferroviaria. Aunque Renfe reconoce que la intención inicial de la página web era vender billetes, ahora ya no es el objetivo principal. “Nuestra web ahora está más enfocada al ocio que a la venta, es como una aventura gráfica online”, se sinceran.