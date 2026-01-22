Renault elimina su división de coches eléctricos Ampere

Tras la reciente desaparición de Mobilize, Renault ha decidido ahora disolver otra de las unidades creadas por su anterior CEO, Luca de Meo: Ampere, su división de coches eléctricos y software. La nueva estrategia se presentó a los sindicatos el pasado miércoles. El principal motivo esgrimido para justificar la disolución de Ampere es su engorrosa y costosa estructura. "Se ha desperdiciado tiempo y dinero debido a la complejidad administrativa que genera esta estructura".