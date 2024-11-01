Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025: "No pueden seguir perpetuando que vivamos para trabajar"

Me interesa pensar sobre todo lo que ayuda a mantener y a enfrentar formas de desigualdad e injusticia, la normalización de la violencia y de discursos de odio paralelos al auge reaccionario y autoritario, que es para mí también un auge antiintelectual; las formas en que las que vivimos y trabajamos mediados por pantallas, "viéndolo todo" pero con graves dificultades para "mirar de veras". Me interesan los agarres sociales para luchar por lo comunitario y compartido… Diría que me interesa la vida y como ayudar a la vida de las personas.