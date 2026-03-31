Religión y política

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“Creo que uno de los grandes engaños del diablo es convencer a la gente de que nunca existió”
JD Vance, vicepresidente de USA
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2 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «En España tenemos muchos políticos similares. Basta buscar en PP, Vox, hazte oír, abogados cristianos, asociación católica de propagandistas,... Cuando gobiernen PP y Vox, estarán en el gobierno.»
Esteban_Rosador
2026-03-31 08:36:14
#2
: «#1 Te dejas a los peores: El Opus Dei si gobierna el PP y el Yunque si gobierna Vox»
Variable
2026-03-31 09:00:25
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#1
Esteban_Rosador
*
En España tenemos muchos políticos similares. Basta buscar en PP, Vox, hazte oír, abogados cristianos, asociación católica de propagandistas,...
Cuando gobiernen PP y Vox, estarán en el gobierno.
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#2
Variable
#1
Te dejas a los peores: El Opus Dei si gobierna el PP y el Yunque si gobierna Vox
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Cuando gobiernen PP y Vox, estarán en el gobierno.